Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 259 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 207, вторую - 21, три и более - 21, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 10 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 959 427. Первую дозу вакцины получили 5 410 089, вторую - 4 880 581, три и более - 3 402 641, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 116 человек.