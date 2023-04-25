Много тренируюсь, чтобы на соревнованиях показывать хороший результат – юная участница первенства Баку по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Много тренируюсь, чтобы на соревнованиях показывать хороший результат.

Об этом сказала во вторник Trend участница 28-го первенства Баку по художественной гимнастике, юная спортсменка Фатима Тарвердиева.

"Знаю, что каждое соревнование имеет большое значение. Благодаря турнирам у нас появляется соревновательный опыт, также мы учимся справляться с волнением. С каждым соревнованием я выступаю все увереннее и увереннее, поэтому благодарю организаторов за проведение первенства", - сказала воспитанница клуба "Оджаг Спорт".

9-летняя гимнастка призналась, что с большим интересом наблюдает за соревнованиями, где участвуют известные грации.

"Когда в Национальной арене гимнастики в Баку проходят международные соревнования, я стараюсь их посетить, понаблюдать за тем, как звезды художественной гимнастки выполняют свои программы. Надеюсь, в будущем я тоже смогу демонстрировать такое мастерство", - добавила она.

Отметим, что 25-27 апреля в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит 28-е первенство Баку по художественной гимнастике. В соревнованиях участвуют представительницы клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водных видов спорта, Центра культуры Зиря, Олимпийского спортивного комплекса в поселке Шаган, Спортивно-оздоровительного центра министерства по чрезвычайным ситуациям и спортивного клуба "Grasiya".

На первенстве гимнастки в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.) выступают в индивидуальной программе и составе команд в групповых упражнениях.