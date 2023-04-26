Президент Турции наградил азербайджанского волонтера (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский волонтер, участник 44-дневной Отечественной войны, представитель Союза волонтерских организаций Азербайджана Айхан Аллахвердиев, оказывавший поддержку пострадавшим от землетрясения в Турции, удостоен высокой награды Турецкой Республики.

Как сообщили в среду Trend в Фонде молодежи Азербайджана, на церемонии награждения в Анкаре Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил Айхану Аллахвердиеву медаль "За выдающиеся заслуги перед Турецкой Республикой".

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