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Президент Турции наградил азербайджанского волонтера (ФОТО)

Общество Материалы 26 апреля 2023 12:18 (UTC +04:00)
Президент Турции наградил азербайджанского волонтера (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский волонтер, участник 44-дневной Отечественной войны, представитель Союза волонтерских организаций Азербайджана Айхан Аллахвердиев, оказывавший поддержку пострадавшим от землетрясения в Турции, удостоен высокой награды Турецкой Республики.

Как сообщили в среду Trend в Фонде молодежи Азербайджана, на церемонии награждения в Анкаре Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил Айхану Аллахвердиеву медаль "За выдающиеся заслуги перед Турецкой Республикой".

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Президент Турции наградил азербайджанского волонтера (ФОТО)
Президент Турции наградил азербайджанского волонтера (ФОТО)
Президент Турции наградил азербайджанского волонтера (ФОТО)
Президент Турции наградил азербайджанского волонтера (ФОТО)
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