За период армянской оккупации уничтожено 11 деревьев со статусом памятников природы - Вугар Керимов (Дополнено)

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ФИЗУЛИ /Trend/ - За период армянской оккупации было уничтожено 11 деревьев, считающихся памятниками природы.

Как сообщает в среду Trend, об этом во время заседания в Физули рабочей группы по вопросам экологии при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

Он отметил, что в ходе экологического мониторинга, проведенного после освобождения Физулинского района от оккупации в 62 административно-территориальных единицах, было выявлено уничтожение Арменией в период оккупации 5 688 деревьев и кустарников, не относящихся к лесному фонду, 2 гектаров лесов, 11 реликтовых деревьев (восточный платан), зарегистрированных в 1982 году как памятники природы, а также выявлена эксплуатация трех из шести здешних месторождений минерального сырья, взятых на государственный баланс в 90-е годы.

По словам Керимова, по результатам оценки минерально-сырьевых ресурсов на освобожденных от оккупации территориях была выявлена эксплуатация находящегося в Физулинском районе песчано-гравийного месторождения Гуручай, месторождений известняка Довлетъярлы и Дилагарды, были полностью разрушены колодцы с пресной водой, а также все системы кяхризов, существовавшие в районе.

"Проведены комплексные исследования также с целью оценки геоэкологических и радиоактивных условий на территории Физулинского района. Для удовлетворения спроса на строительные материалы в целях осуществления строительных работ на освобожденных от оккупации территориях планируется разрешить эксплуатацию месторождений известняка Довлетъярлы, месторождений песчано-гравийной смеси Ашагы Гюздек, Гуручай, расположенных на территории Физулинского района", - добавил он.