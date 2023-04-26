В Азербайджане уничтожено более 4 тонн изъятых из незаконного оборота наркотиков (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 апреля в присутствии представителей соответствующих организаций и средств массовой информации были уничтожены более 4 тонн 646 кг изъятых из незаконного оборота наркотических средств и 80 944 таблеток психотропных веществ, а также 39 031 куст конопли.

Об этом Trend сообщили в среду в Управлении по печати и связям с общественностью Госкомтаможни.

Процесс осуществлялся Государственной комиссией по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

40 фактов, связанных с этими наркотическими средствами, было выявлено таможенными органами.

Как отмечается, в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что около 99% из 941 кг 913 г героина, изъятого таможенными органами из незаконного оборота, является наркотическими средствами, которые пытались ввезти на территорию страны через южные границы для транспортировки транзитом в различные европейские страны.