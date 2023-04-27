В Бакинской высшей школе нефти были вручены сертификаты выпускникам программы “SABAH.academy” (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Студентам Бакинской высшей школы нефти SOCAR (БВШН), прошедшим обучение по программе "SABAH.academy", были вручены сертификаты.

Выступивший на церемонии ректор БВШН Эльмар Гасымов поздравил студентов и пожелал им успехов. Ректор отметил, что SABAH.academy, созданная при Институте образования при поддержке Министерства науки и образования, является проектом, который служит формированию предпринимательской культуры у молодежи. Эльмар Гасымов выразил уверенность, что тренинги будут способствовать развитию инновационного мышления студентов, и порекомендовал включить в курсы несколько модулей.

38 студентов БВШН, успешно завершивших 14-недельное обучение, получили сертификаты. В ходе тренингов они совершенствовали свои знания и навыки посредством участия в лекциях, семинарах, дискуссиях, групповой работе и индивидуальных исследованиях.

Выступив на мероприятии директор Института образования Руфат Азизов отметил, что цель студентов в современное время – это не только получить диплом и найти работу, но и начать инновационный бизнес и заниматься предпринимательством после окончания учебы.

Исполнительный директор Sabah.academy Фархад Пашаев выразил уверенность, что среди выпускников курса вырастут успешные предприниматели.

В конце церемонии студентам были вручены сертификаты.