Президент Международной автомобильной федерации прибывает в Баку (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Международной автомобильной федерации (FIA), бывший пилот ралли Мохаммад Ахмед бин Сулаем будет находиться в Баку с 27 по 30 апреля в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1", сообщает в четверг Trend.

Президент FIA встретится с президентом Автомобильной федерации Азербайджана Анаром Алакбаровым, ознакомится с треком, на котором будет проходить Гран-при Азербайджана "Формулы 1", а также примет участие в церемонии награждения победителей гонок.

На встречах Мохаммада Ахмеда бин Сулаема в Баку будут обсуждаться деятельность в области автомобильного спорта в Азербайджане, работа по безопасности дорожного движения в нашей стране, вопросы подготовки к заседанию Генеральной Ассамблеи FIA, которая впервые пройдет в Баку 4-8 декабря 2023 года, а также к церемонии награждения (FIA Prize-Giving ceremony).

Отметим, что заседание Генеральной Ассамблеи FIA и церемония награждения в Баку в конце года соберут представителей автомобильных организаций, видных деятелей автомобильного спорта со всего мира.