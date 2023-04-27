Ускоренными темпами продолжается строительство автодороги Худаферин-Губадлы-Лачин (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ускоренными темпами продолжается строительство автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачин, одного из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемого по поручению главы азербайджанского государства и играющего важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, протяженность автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачин, берущей начало от участка магистральной автомобильной дороги Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур, вблизи Худаферинского водохранилища, составляет 56,4 километра. Также ведется строительство новой автомобильной дороги протяженностью 14 километров от населенного пункта Ханлыг до города Губадлы. Общая протяженность дорог составляет 70,4 километра.

Автомобильная дорога Худаферин-Губадлы-Лачин имеет четыре полосы движения, участок 0-46, 2 километра строится в соответствии с I технической категорией, а участок 46,2-56,4 километра - со II технической категорией. В настоящее время ведутся расширение и профилирование дороги, а также строительство дорожного полотна шириной 21,5 метра. Ширина проезжей части дороги по проекту составит 16,5 метра.

Продолжаются работы по строительству дорожного полотна на участке 20,4-56,4 километра автодороги Худаферин-Губадлы-Лачин. На участке протяженностью 20,4 километра завершено строительство основания дороги и выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия.

На 14-километровом участке дороги в направлении Ханлыг продолжаются земляные работы, строительство труб и переходов, мостов,топографические и проектные работы. Первые 11 километров дороги строятся в соответствии с I технической категорией, а 11-14 километров - в соответствии со II технической категорией.

На дороге в соответствии с проектом ведется строительство круглых труб, прямоугольных водных переходов, а также мостов на 10-м, 22-м, 32-м и 43-м километрах дороги, на 35-м км подъездной дороги и на первом километре автомобильной дороги, ведущей в город Губадлы. По строительству мостов уже завершено 42,5 процента работ. Кроме того, на пересечении с дорогой Ханлыг-Губадлы продолжаются работы по строительству дорожных развязок различного уровня. В рамках проекта уже завершено строительство 80 круглых, 31 прямоугольной трубы и 13 подземных переходов, а также 3 105 метров подпорной стены.

Проектом также предусмотрено строительство восьми тоннелей общей протяженностью 2 397 метров. В настоящее время в тоннелях Т-1 и Т-2 проводятся буровые и грунтовые работы.

Строительство новой автомобильной дороги по проекту, реализуемому под личным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог, осуществляется в соответствии с графиком и с соблюдением технологической последовательности. Для своевременного завершения строительных работ на территорию привлечено необходимое количество рабочей силы и техники.

Эта автодорога, проходящая по территории Зангиланского, Губадлинского и Лачинского районов, охватывает более 30 населенных пунктов указанных районов, включая города Губадлы и Лачин.