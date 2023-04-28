Завтра в Баку будет до 27 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный южный ветер, сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 11-15°, днем - 22-27° тепла.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В некоторых северных и западных районах страны ожидаются осадки, возможен град, местами туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха составит ночью 12-16° тепла, днем - 24-29° тепла, в горах ночью - 4-9° тепла, днем - 13-18° тепла.