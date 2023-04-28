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В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)

Общество Материалы 28 апреля 2023 13:30 (UTC +04:00)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года стартовали свободные заезды команд "Формулы-1".

Как сообщает в пятницу Trend, свободные заезды команд продлятся один час.

Отметим, что с сегодняшнего дня стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

В первый день соревнований, которые пройдут 28-30 апреля, состоятся свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд.

29 апреля состоится второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2". Основные соревнования пройдут 30 апреля и определят победителей.

В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1" (ФОТО)
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