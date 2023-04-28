МВД и ГПС Азербайджана провели совместную операцию в Бейлагане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство внутренних дел (МВД) и Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана провели в Бейлагане совместную операцию, из незаконного оборота изъяты 160 килограммов наркотиков.

Как сообщает в пятницу Trend, в ходе спецоперации МВД и ГПС в Бейлаганском районе был задержан ранее судимый житель столицы Тарлан Хасмамедов. При личном досмотре у него, а также в автомобиле, в котором он находился, были обнаружены 100 килограммов марихуаны и 60 килограммов опиума.

В ходе предварительного расследования Тарлан Хасмамедов сообщил, что эти наркотические средства были получены им через гражданина Исламской Республики Иран по имени Яшар и взяты в тайнике на территории села 2-й Шахсевен в приграничном Бейлаганском районе с целью распространения в городе Баку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.