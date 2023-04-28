В Центральном Таможенном Госпитале состоялось мероприятие, посвященное 100-летию академика Зарифы Алиевой

БАКУ/Trend/ - 26 апреля 2023 года в Центральном Таможенном Госпитале состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения академика Зарифы Алиевой. Перед началом мероприятия начальник Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Джейхун Мамедов и сопровождающая его делегация посетили Аллею почетного захоронения, почтили память основателя современного Азербайджанского государства, Общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложили цветы к их могилам.

В мероприятии, проводимом в Центральном Таможенном Госпитале, приняли участие начальник Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики Джейхун Мамедов, заместители начальника Управления Медицинской Службы Исмаил Эфендиев и Фарид Абилов, главный врач Центрального Таможенного Госпиталя Бахтияр Мусаев, сотрудники и добровольные таможенники.

Открывший торжественную церемонию вступительной речью начальник Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, к.м.н., заслуженный врач, генерал-майор медицинской службы Джейхун Мамедов поприветствовал участников мероприятия и отметил, что 2023 год ознаменован празднованием 100-летнего юбилея двух незабываемых людей в Азербайджане – архитектора и основателя современного Азербайджана, Общенационального лидера Гейдара Алиева и одной из самых ярких фигур в Азербайджанской науке, выдающегося ученого-офтальмолога и врача Зарифы Алиевой.

Дж.Мамедов рассказал о научной деятельности Зарифы Азиз гызы Алиевой, выдающегося ученого Азербайджана, заслуженного деятеля науки, доктора медицинских наук, профессора, действительного члена Академии Наук Азербайджана, назвал славный жизненный путь ученого уроком жизни и духовности, школой совершенства и мудрости для каждого гражданина Азербайджана, каждого ученого и врача. Дж.Мамедов сказал: «Научные исследования Зарифы ханум, прошедшей путь от рядового врача до академической вершины, и ее большие достижения как ученого занимают особое место в истории медицинской науки Азербайджана. Она никогда не искала в науке легких путей, шла по нехоженым тропам, прокладывала новые пути, посвящала свои научные исследования актуальным вопросам, имеющим практическое значение. Это одно из величайших ценностей Зарифы ханум».

Джейхун Мамедов подчеркнул, что Зарифа Алиева была прекрасной матерью, верной спутницей жизни, и в тех великих делах, совершенных для народа Общенациональным лидером, есть частицы труда, таланта и сердца этого прекрасного человека. Далее в выступлении Дж.Мамедов сказал: «Зарифа Алиева была предана своей семье, как мать, любящая семью и детей, посвятила свою жизнь их счастью. Уважаемый господин Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, который сегодня руководит нашей страной, является сыном Зарифы ханум, получил от нее материнское воспитание в семье».

Затем был представлен видеоматериал, посвященный жизни и деятельности академика Зарифы Алиевой, который был с большим интересом воспринят участниками мероприятия.

Врач Национального Офтальмологического Центра имени академика Зарифы Алиевой Язгюль Абдиева, специалист Научно-Практического и Учебного Центра Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Шахла Мирзазаде, добровольный таможенник Лейла Моллаева рассказали о вкладе академика Зарифы Алиевой в медицинскую науку. По окончании мероприятия было сделано памятное фотографирование