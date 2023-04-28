БАКУ /Trend/ - 28 апреля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Международной автомобильной федерации Мохаммедом бен Сулайемом.

Как сообщает Trend, на встрече было подчеркнуто успешное проведение соревнований "Формулы 1" в Азербайджане.

Состоялся обмен мнениями о проделанной работе по повышению безопасности дорожного движения и совершенствованию дорожно-транспортной инфраструктуры в Азербайджане.

Также были обсуждены перспективы сотрудничества между Автомобильной федерацией Азербайджана и Международной автомобильной федерацией.