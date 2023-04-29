Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

БАКУ /Trend/ - 30 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Утром в некоторых местах ожидается морось, ближе к ночи - дождь. Южный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Об этом сообщили Trend в субботу в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем - 24-29° тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм рт. Относительная влажность воздуха - 55-65%.

В дневное время в районах страны, начиная с северных и западных районов, местами ожидаются осадки. Ближе к вечеру в отдельных местах возможны ливни, грозы, град. Западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем 24-29° тепла, в горах ночью 3-6° тепла, днем 5-10°, местами 13-17 ° тепла.