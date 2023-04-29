БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 347 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 46, вторую - 270, три и более - 26, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 5 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 960 646. Первую дозу вакцины получили 5 410 639, вторую - 4 881 105, три и более - 3 402 753, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 149 человек.