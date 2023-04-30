Трасса Формулы 1 в Баку завораживает своим расположением - болельщик из Швеции

БАКУ/Trend/- Гонка Формула 1, приходящая в городе Баку, превзошла все мои ожидания.

Как сказал Trend в воскресенье, Джохан Экман, болельщик из Швеции, Гран-при Азербайджана Формулы 1 произвели на гостя огромное впечатление.

«Я проделал этот долгий путь в вашу замечательную страну из Швеции, чтобы собственными глазами увидеть, не только гонку, но и столицу вашей страны- город Баку. Это мой первый визит. Готовясь к вылету в Баку, я даже представить себе не мог, что я попаду в такую дружелюбную страну, где на каждом углу волонтеры, которые всячески оказывают помощь. Про саму гонку я скажу так, я был свидетелем многих Гран-при, но такой колоритной гонки, как в Баку, еще не видел. Трасса завораживает своим расположением в центре столицы, где мы также видим все достопримечательности города Баку»,- сказал болельщик.

Напомним, что 28 апреля стартовал Гран-при Азербайджана Формулы 1. В первый день соревнований состоялись свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд. 29 апреля состоялись второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2". Основные соревнования проходят сегодня - 30 апреля, на которых и будет определен победитель.