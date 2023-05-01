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МЧС Азербайджана осуществило эвакуацию граждан с затопленных из-за ливней территорий (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 1 мая 2023 09:50 (UTC +04:00)
МЧС Азербайджана осуществило эвакуацию граждан с затопленных из-за ливней территорий (ФОТО/ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Ливни и град, прошедшие вчера в ряде районов Азербайджана, вызвали ряд последствий.

Как сообщили в понедельник Trend в МЧС Азербайджана, на "горячую линию - 112" поступила информация о том, что в результате ливней оказались затоплены частные дома и приусадебные участки, сельские дороги в селах Агкенд, Демирчилер и Гасангая Тертерского района.

На территорию незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы и Карабахского регионального центра министерства. Были осуществлены эвакуация людей и откачка воды из затопленных мест.

МЧС Азербайджана осуществило эвакуацию граждан с затопленных из-за ливней территорий (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС Азербайджана осуществило эвакуацию граждан с затопленных из-за ливней территорий (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС Азербайджана осуществило эвакуацию граждан с затопленных из-за ливней территорий (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС Азербайджана осуществило эвакуацию граждан с затопленных из-за ливней территорий (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС Азербайджана осуществило эвакуацию граждан с затопленных из-за ливней территорий (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС Азербайджана осуществило эвакуацию граждан с затопленных из-за ливней территорий (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС Азербайджана осуществило эвакуацию граждан с затопленных из-за ливней территорий (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС Азербайджана осуществило эвакуацию граждан с затопленных из-за ливней территорий (ФОТО/ВИДЕО)
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