TƏBİB ликвидировал коечный фонд в 11 медучреждениях

БАКУ /Trend/ - В целях совершенствования структуры здравоохранения в лечебно-профилактических учреждениях Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), а также более эффективного использования медицинских кадров, повышения возможностей и усиления деятельности службы первичной медико-санитарной помощи, которая входит в состав Бакинского главного центра здравоохранения, в целях эффективного использования инфраструктуры медицинских учреждений в ряде лечебных учреждений приняты меры по оптимизации коечного фонда.

Как сообщили в четверг Trend в TƏBİB, в городских больницах № 9, 12, 13, 15, 18, 22, 28, 31 и 32, Медицинском центре "Кюрдаханы", лечебно-диагностических центрах "Забрат" и "Зиря", входящих в структуру Центра, с прекращением стационарной деятельности был ликвидирован коечный фонд, в этих учреждениях сохранена только амбулаторно-поликлиническая служба.

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