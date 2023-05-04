Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В результате совместной деятельности пункта технического наблюдения прибрежной охраны и сторожевого корабля пограничной охраны была предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан 6 килограммов 630 граммов марихуаны.

Об этом сообщили в четверг Trend в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана.

Согласно информации, 3 мая в 12:50 пунктом технического наблюдения прибрежной охраны Государственной пограничной службы Азербайджана в Каспийском море была выявлена неизвестная цель, двигавшаяся из Ирана в северном направлении. В результате совместной деятельности пункта технического наблюдения прибрежной охраны и сторожевого корабля пограничной охраны была предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан наркотиков. Сторожевым кораблем прибрежной охраны, находящимся на рейде в Астаре, в азербайджанском секторе Каспия, в 12 милях от берега был обнаружен мешок, при осмотре которого было обнаружено 6 килограммов 630 граммов наркотического средства “марихуана”.

Оперативно-следственные меры по данному факту продолжаются.