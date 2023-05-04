Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку объявляет прием на работу

БАКУ/Trend/ - Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку приглашает на постоянную работу на следующие вакансии (отбор происходит на конкурсной основе):

1. Водители

Требования к кандидатам:

- Опыт работы по перевозке пассажиров

- Отсутствие вредных привычек

CV и нижеследующие документы (электронный вариант) просим отправлять на адрес [email protected] до 31 мая 2023 года:

- рекомендательное письмо с последнего места работы

- водительское удостоверение категории B C D

- справка с наркологического центра

Контактный телефон для дополнительной информации 012-598-93-24