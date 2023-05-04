Начался основной этап международных тактико-летных учений "Анатолийский орел-2023" (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В городе Конья Турецкой Республики стартовал основной этап международных лётно-тактических учений «Анатолийский орел-2023», сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В соответствии с намеченным планом на начальном этапе учений до сведения участников были доведены правила безопасности во время полетов и поставленные задачи.

По сценарию учений сначала были подавлены средства ПВО условного противника. Получив воздушное превосходство, наши самолеты совместно с различными боевыми самолетами выполнили задачи по уничтожению наземных целей путем вхождения в воздушное пространство условного противника и выполнения боевых маневров на большой высоте.

Задачи, поставленные в первый день учений, были успешно выполнены пилотами.