Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 168 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 29, вторую - 120, три и более - 18, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 1 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 962 384. Первую дозу вакцины получили 5 410 909, вторую - 4 882 281, три и более - 3 403 020, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 174 человека.