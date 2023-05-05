В Азербайджане утверждены Правила межведомственной деятельности по борьбе с терроризмом на нефтегазовых объектах

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила межведомственной деятельности по борьбе с терроризмом на нефтегазовых объектах, расположенных на суше".

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

В постановлении говорится:

1. Утвердить "Правила межведомственной деятельности по борьбе с терроризмом на нефтегазовых объектах, расположенных на суше".

2. Министерству обороны Азербайджанской Республики, Министерству внутренних дел Азербайджанской Республики, Министерству чрезвычайных ситуаций Азербайджанской Республики, Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, Министерству экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, Государственному таможенному комитету Азербайджанской Республики, Государственной пограничной службе Азербайджанской Республики, Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики, Службе внешней разведки Азербайджанской Республики, Государственной службе специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики, Государственному агентству по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики, Государственному юридическому лицу "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" , ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и операционным компаниям обеспечить реализацию мер, предусмотренных Правилами, утвержденными частью 1 настоящего постановления.

3. Установить, что финансовое обеспечение мероприятий, указанных в Правилах, утвержденных частью 1 настоящего постановления, осуществляется за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете на содержание учреждений, упомянутых в части 2 настоящего постановления.