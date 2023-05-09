Сколько ветеранов Второй мировой войны осталось в Азербайджане? (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане живет 51 участник Второй мировой войны.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, всестороннее внимание и забота об участниках Второй мировой войны 1941-1945 годов являются одним из основных направлений социальной политики, проводимой в Азербайджане.

Было отмечено, что общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда проявлял особое внимание и заботу об участниках Второй мировой войны 1941-1945 годов. Несмотря на то, что в первые годы независимости страны имело место равнодушное отношение к участникам Второй мировой войны, после возвращения великого лидера Гейдара Алиева по призыву народа к руководству страной сформировалась активная государственная политика в области социальной защиты участников Второй мировой войны. С тех пор 9 Мая - День Победы вновь стал отмечаться в нашей стране как государственный праздник. Эта политика успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. Лицам с инвалидностью, полученной в связи со Второй мировой войной, участникам этой войны выплачиваются ежемесячные президентские стипендии и пенсии. За прошедший период эти выплаты регулярно увеличивались. В частности, в результате последовательных социальных реформ, проведенных за последние пять лет, в нашей стране в пять раз увеличились пособия и пенсии, в два раза - среднемесячная пенсия. При назначении пенсий участникам Второй мировой войны также начислялись надбавки к пенсиям в порядке, предусмотренном законодательством.

Также глава государства ежегодно в преддверии 9 Мая - Дня Победы подписывает распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны. В этом году распоряжением от 26 апреля 2023 года в связи с 78-й годовщиной победы во Второй мировой войне участникам войны была оказана единовременная материальная помощь в размере 1500 манатов, другим лицам, предусмотренных распоряжением - 750 манатов. Всего распоряжение охватило 3 538 человек, 51 из которых являются участниками Второй мировой войны, а остальные - из других категорий, связанных со Второй мировой войной. Сумма этой единовременной материальной помощи за последние годы увеличилась в три раза для участников войны и в четыре раза для вдов воинов, лиц, награжденных медалями и нагрудными знаками за самоотверженный труд в тылу и т.д. Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана за прошедший период обеспечило квартирами и автомобилями лиц, имеющих инвалидность в связи со Второй мировой войной. Также указанные категории граждан обеспечиваются социальными услугами, говорится в сообщении министерства.