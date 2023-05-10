В Азербайджане выявлено еще 11 случаев заражения коронавирусом, вылечились 45 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 11 случаев заражения коронавирусом, 45 человек вылечились, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 599 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 201 человек вылечился, 10 260 – скончались, число активных больных составляет 138.

За последние сутки в стране проведены 827 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 600 248.