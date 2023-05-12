Посол Азербайджана в Швейцарии поздравил джаз-трио Эльчина Ширинова в связи с выступлением в Женеве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров поздравил джаз-трио Эльчина Ширинова с великолепным выступлением в Женеве.

Как сообщает Trend, об этом посол написал на своей странице в Twitter.

"Я был рад стать свидетелем удивительного джазового выступления трио Эльчина Ширинова в престижном концертном зале "Альгамбра" в Женеве, организованного Азербайджанской культурной ассоциацией "Наследие" во главе с очаровательной Дилярой Панаховой", - говорится в публикации.

Азербайджанский джазовый пианист, композитор и аранжировщик Эльчин Ширинов выступил в Женеве 11 мая вместе с Хаггаем Коэном-Мило (контрабас) и Офри Нехемья (барабанщик).

Он был включен в опрос All About Jazz, проведенный в декабре 2022 года среди 200 самых любимых ныне живущих пианистов мира. Во время гастролей с трио известного джазового контрабасиста Авишая Коэна с 2018 по 2022 годы он записал 3 альбома в составе трио, а также два собственных альбома - "Maiden Tower" и "Waiting".