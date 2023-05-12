В Азербайджане выявлено около тысячи детей без документов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 926 детей без документов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в ежегодном отчете "О борьбе с торговлей людьми" Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, обсужденном на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Было отмечено, что создание соответствующих технических возможностей для передачи информации о рождении представительствами ИВ на всех административно-территориальных единиц страны в информационную систему "Государственный реестр населения Азербайджанской Республики" в соответствии с Национальным планом действий и подключение к этой системе 1 389 представительств обеспечило своевременную регистрацию фактов рождений по стране.

Выявлены и зарегистрированы факты рождения 926 детей, которые до этого не были зарегистрированы.