Завтра в Азербайджане будет до 25 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, в основном без осадков. Временами усиливающийся северо-западный ветер в дневное время сменится северо-восточным.

Как сообщили Trend в пятницу в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 10-14° тепла, днем - 15-19° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, составив 766 мм рт. Относительная влажность воздуха - 65-75%.

Днем в некоторых горных и предгорных районах страны ожидаются осадки, местами грозы, град. Местами ожидается туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью - 12-16° тепла, днем - 20-25° тепла, в горах ночью - 3-8° тепла, днем - 7-12°, местами до 15° тепла.