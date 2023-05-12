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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

Общество Материалы 12 мая 2023 16:56 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 131 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 18, вторую - 84, три и более - 26, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 3 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 963 017. Первую дозу вакцины получили 5 411 025, вторую - 4 882 686, три и более - 3 403 116, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 190 человек.

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