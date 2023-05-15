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Лицо, объявленное в международный розыск, экстрадировано из Украины в Азербайджан

Общество Материалы 15 мая 2023 12:30 (UTC +04:00)
Лицо, объявленное в международный розыск, экстрадировано из Украины в Азербайджан

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Лицо, объявленное в международный розыск, экстрадировано из Украины в Азербайджан.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, на основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана, Генеральной прокуратурой Украины было принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Эльшана Гасымова в соответствии с Конвенцией от 22 января 1993 года "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам".

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