Оформление зала Национальной арены гимнастики в Баку к 39-му ЧЕ прекрасное – польская грация

БАКУ /Trend/ - Оформление зала Национальной арены гимнастики к 39-му чемпионату Европы по художественной гимнастике в Баку прекрасное.

Об этом сказала во вторник Trend после подиумной тренировки участница соревнований, спортсменка из Польши Ксения Жижич, выступающая в составе юниорской команды в групповых упражнениях.

Напомним, что 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике в Баку пройдет под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда).

"Оформление зала мне нравится, приятно проходить по красной ковровой дорожке, очень интересная идея от организаторов", - добавила гимнастка.

Ксения Жижич подчеркнула, что у юниорской команды Польши в групповых упражнениях, которая уже завтра выступит на соревнованиях, настрой боевой.

"Сегодня прошли подиумные тренировки, здесь хорошая атмосфера, прекрасный зал. Наша команда была в Баку месяц назад, нам нравится здесь все, и надеемся, что приедем сюда еще раз. Задача нашей команды на чемпионате Европы выступить "чисто", без ошибок", - подчеркнула она.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Соревнования пройдут под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). В целом в континентальном чемпионате с участием звезд художественной гимнастики из 38 стран выступят 315 граций (191 сеньорка, 124 юниорки).

В ходе соревнований, которые пройдут в течение пяти дней, грации выступят в индивидуальной программе (сеньорки) и в программе групповых упражнений (юниорки и сеньорки).

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представят сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина и юниорская команда в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой.