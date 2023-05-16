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В этом году в Азербайджане к сертификации были привлечены более 33 тыс. учителей (Дополнено)

Общество Материалы 16 мая 2023 17:54 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане к процессу сертификации были привлечены 33 315 учителей.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал на брифинге министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Он отметил, что если учителя, не прошедшие сертификацию в 2022 году, не смогут успешно пройти ее и в 2023 году, трудовые договоры с ними будут расторгнуты.

"Для учителей, которые не прошли сертификацию в 2022 году, были организованы курсы, - сказал министр.

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