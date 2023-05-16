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В Азербайджане изменился порядок проведения техосмотра автобусов

Общество Материалы 16 мая 2023 18:46 (UTC +04:00)
В Азербайджане изменился порядок проведения техосмотра автобусов

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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменение в постановление от 15 марта 1999 года "Об утверждении образцового Положения о правилах проведения государственного технического осмотра транспортных средств и прицепов".

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, отныне пассажирские автобусы не будут допущены к техническому осмотру, если не будет осуществлено индивидуальное страхование пассажиров (за исключением пассажиров в рамках внутригородских или внутрипоселковых перевозок) от несчастных случаев. В этом случае наличие соответствующего договора обязательного страхования будет проверяться через электронную информационную систему, предусмотренную законом “Об обязательном страховании”.

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