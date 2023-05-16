В Азербайджане изменился порядок проведения техосмотра автобусов

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменение в постановление от 15 марта 1999 года "Об утверждении образцового Положения о правилах проведения государственного технического осмотра транспортных средств и прицепов".

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, отныне пассажирские автобусы не будут допущены к техническому осмотру, если не будет осуществлено индивидуальное страхование пассажиров (за исключением пассажиров в рамках внутригородских или внутрипоселковых перевозок) от несчастных случаев. В этом случае наличие соответствующего договора обязательного страхования будет проверяться через электронную информационную систему, предусмотренную законом “Об обязательном страховании”.