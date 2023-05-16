Сияна Василева провела встречу с участницами ЧЕ по художественной гимнастике в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике, который 17-21 мая пройдет в Баку, состоялась встреча спортсменок с членом Комиссии атлетов Международной федерации гимнастики (FIG), тренером сборной Азербайджана по художественной гимнастике Сияной Василевой, сообщает во вторник Trend.

По словам Сияны Василевой, во встрече приняли участие члены юниорских команд в групповых упражнениях, которые завтра выступят на чемпионате.

"Я подготовила для них презентацию, где они могли ответить на вопросы посредством своего мобильного телефона. Такой подход им понравился и был интересен. Мы тепло пообщались, гимнастки интересовались как я справлялась со стрессом перед соревнованиями, какие у меня были переживания. Постаралась им помочь, дать некоторые рекомендации, пожелала успехов", - сказала Василева.

Член Комиссии атлетов FIG отметила, что подобная встреча в рамках чемпионата Европы по художественной гимнастике проводится впервые.

"Обычно такие встречи организовывались один раз в год на чемпионате мира и только с сеньорками", - добавила она.

Говоря о девизе 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку - "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), Сияна Василева отметила, что он помогает грациям раскрыться.

"Очень красиво, атмосферно, я вижу насколько девиз чемпионата Европы в Баку всем нравится. Надеюсь, у нашей сборной все получится. На домашнем чемпионате, конечно, волнения больше, и хочется показать свой максимум", - подчеркнула тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике.

Сияна Василева добавила, что была счастлива услышать новость о проведении в 2027 году в Баку чемпионата мира по художественной гимнастике.

"Была невероятно счастлива, узнав эту новость. Баку каждый раз прекрасно проводит крупномасштабные соревнования, уверена, что чемпионат мира по художественной гимнастике в 2027 году пройдет на самом высоком уровне", - подчеркнула она.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Соревнования пройдут под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). В целом в континентальном чемпионате с участием звезд художественной гимнастики из 38 стран выступят 315 граций (191 сеньорка, 124 юниорки).

В ходе соревнований, которые пройдут в течение пяти дней, грации выступят в индивидуальной программе (сеньорки) и в программе групповых упражнений (юниорки и сеньорки).

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представят сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина и юниорская команда в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой.