Довольны своим выступлением на чемпионате Европы в Баку – грузинские гимнастки

БАКУ /Trend/ - Мы довольны тем, как выполнили свою программу, эмоции и впечатления переполняют нас.

Об этом в среду после выступления в квалификации чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку сказали Trend члены юниорской команды Грузии в групповых упражнениях. В состав команды вошли Анамария Лашхи, Мариам Гелашвили, Теона Нахуцришвили, Саломе Цхадая, Ана Бердзенашвили и Руса Нанава.

"Впечатления очень хорошие, мы выступили чисто. Это наши первые большие соревнования, первый чемпионат Европы, и нас переполняют эмоции и впечатления. В Баку организация соревнований прекрасная, большой и комфортный зал. Замечательные условия были созданы и для тренировок перед стартом", - сказали члены юниорской команды Грузии.

Гимнастки отметили, что в программе с пятью мячами ощущают себя увереннее.

"Это упражнение получается у нас лучше. Выполняя его, мы можем в полной мере продемонстрировать свой артистизм", - добавили они.

Юниорская команда Грузии в групповых упражнениях в квалификации выступила первой по счету, и по словам граций, поддержка публики на трибунах придала им уверенность.

"Мы открывали чемпионат Европы, перед стартом немного волновались, но когда вышли на ковер, успокоились, и как говорят, вошли в поток. Зал, зрители, удовольствие от того, что мы находимся здесь, придали нам уверенность. Что касается порядкового номера в квалификации, нам нравится открывать соревнования", - добавили они.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Грации выступят в индивидуальной программе (сеньорки) и в программе групповых упражнений (юниорки и сеньорки).

В первый день чемпионата Европы выступают юниорские команды в групповых упражнениях, которые демонстрируют программы с пятью скакалками и пятью мячами.

Соревнования проходят под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). Участницами чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку являются 315 граций (191 сеньорка, 124 юниорки) из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина и юниорская команда в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой.