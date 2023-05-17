Юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях заняла третье место в многоборье ЧЕ по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях с результатом 58.450 балла заняла третье место на 39-м чемпионате Европы по художественной гимнастике в многоборье, сообщает в среду Trend.

За упражнение с пятью скакалками команда получила от судей 29.450 балла, а программу с пятью мячами судьи оценили в 29.000 балла.

В состав команды входят Говхар Ибрагимова, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадина Асланова, Илаха Бахадырова, Аян Садыгова, Захра Джафарова.

Первое место в многоборье заняла юниорская команда Израиля (61.600 балла), на второй позиции команда Болгарии (59.250 балла).

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Грации выступят в индивидуальной программе (сеньорки) и в программе групповых упражнений (юниорки и сеньорки).

В первый день чемпионата Европы выступают юниорские команды в групповых упражнениях, которые демонстрируют программы с пятью скакалками и пятью мячами.

Соревнования проходят под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). Участницами чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку являются 315 граций (191 сеньорка, 124 юниорки) из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина и юниорская команда в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой.