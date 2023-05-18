БАКУ /Trend/ - В четверг, 18 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал второй день соревнований 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике, сообщает Trend.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования среди сеньорок в индивидуальной программе. Грации представят программы с обручем и мячом. По итогам соревновательного дня определятся финалистки в данных программах.

Азербайджанские гимнастки Зохра Агамирова и Илона Зейналова начнут свое выступление после 15:00.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Девиз соревнований "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). Участницами чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку являются грации из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Напомним, что в ходе первого дня чемпионата Европы юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой завоевала две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами.