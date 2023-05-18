Федерация гимнастики Азербайджана безупречно проводит соревнования – тренер из Португалии

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана безупречно проводит соревнования.

Об этом сказала Trend в четверг главный тренер сборной Португалии по художественной гимнастике Дарина Василева.

"Мы все очарованы, находиться в Азербайджане большое удовольствие. Организация соревнований всегда проходит здесь на самом высоком уровне. Не во всех странах созданы такие условия для гимнасток, как в Азербайджане", - отметила Дарина Василева.

Главный тренер сборной Португалии дала высокую оценку уровню подготовки азербайджанских граций.

"Мы можем наблюдать очень хорошую работу, с каждым годом видим, как растет их уровень. Наблюдать за этим прогрессом отрадно. Тренеры, хореографы ставят им очень красивые, сложные композиции", - подчеркнула Дарина Василева.

В свою очередь тренер юниорской команды Португалии в групповых упражнениях Сильвия Канелаш добавила, что ее воспитанницы готовились к чемпионату Европы в Баку на протяжении пяти месяцев.

"Участие в этих соревнованиях крайне важно для гимнасток, у них была мечта выступать на чемпионате Европы в Баку. Отмечу, что у соревнований хороший девиз – "Сияй, как звезда", спортсменкам он нравится, и вдохновляет на успешное выступление", - сказала Канелаш.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Девиз соревнований "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). Участницами чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку являются грации из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Напомним, что в ходе первого дня чемпионата Европы юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой завоевала две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами.