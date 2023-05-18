В Азербайджане разработана вакцина от смертоносного вируса (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разработана вакцина от смертоносного вируса.

Об этом Trend сказал в четверг член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), профессор Тарлан Мамедов.

"Мы разработали и вакцину, и лекарство от COVID-19. Доклиническая работа завершена. Дальнейшие работы зависят от инвесторов, потому что должны быть средства для проведения клинических исследований. Разработанная нами вакцина стала единственной в мире, которая оказалась эффективной против всех штаммов коронавируса, включая "Омикрон".

Китайскими учеными опубликованы статьи об этом в самых престижных журналах мира. Там указывается, что разработанная нами вакцина против COVID-19 эффективна против штаммов "омикрон" и "дельта". Вакцину планируется назвать "Карабах". Хотя пандемия закончилась, штамм "омикрон" все еще дает о себе знать. Мы разработали универсальную вакцину против коронавируса. Люди все еще заражаются "омикроном". Эта вакцина также эффективна против новых штаммов", - сказал Мамедов.

Он также сказал, что его командой разработано несколько вакцин.

Напомним, что некоторое время назад Т.Мамедов сообщил, что с первых дней пандемии он с командой из 20 человек приступил к работе над разработкой вакцины.