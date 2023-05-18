На церемонии открытия чемпионата Европы в Баку было представлено прекрасное шоу – грация из Черногории

БАКУ /Trend/ - Церемония открытия чемпионата Европы в Баку мне очень понравилась, организаторы представили прекрасное шоу. Оформление зала и красиво выстроенный свет создали яркий эффект.

Об этом в четверг после выступления в квалификации чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку сказала Trend спортсменка из Черногории Елизавета Луговских.

"В ходе сегодняшней квалификации у меня получилось не все, но завтра тоже будут выступления. Во всех четырех упражнениях чувствую себя уверенно. Сегодня в квалификации выступала в первой группе, для меня это труднее, люблю выходить на ковер ближе к концу соревнований", - сказала она.

Елизавета Луговских добавила, что в Баку соревнования проходят зрелищно, это турниры высокого уровня.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Девиз соревнований "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). Участницами чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку являются грации из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Напомним, что в ходе первого дня чемпионата Европы юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой завоевала две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами.