Результаты выступления азербайджанских граций с обручем и мячом в квалификации чемпионата Европы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские грации - сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова представили упражнения с обручем и мячом в ходе квалификационных соревнований во второй день чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку, сообщает в четверг Trend.

В программе упражнений с мячом Зохра Агамирова получила от судей 32.550 балла и расположилась на данный момент на четвертом промежуточном месте. Выступление Илоны Зейналовой в композиции с мячом судьи оценили в 27.300 балла, она занимает 17 промежуточное место.

Оценка выступления Агамировой с композицией с обручем составила 32.150 балла, она на данный момент занимает четвертое промежуточное место.

Зейналова получила 23.900 балла за выполнение программы с обручем, заняв 28 промежуточную позицию.

По результатам двух упражнений Зохра Агамирова занимает четвертое промежуточное место (64.700 балла), а Илона Зейналова - 17 место (51.200 балла).

По итогам сегодняшнего соревновательного дня определятся финалистки в упражнениях с обручем и мячом.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Девиз соревнований "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). Участницами чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку являются грации из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Напомним, что в ходе первого дня чемпионата Европы юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой завоевала две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами.