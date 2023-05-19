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Завтра в Баку будет до 27 градусов тепла

Общество Материалы 19 мая 2023 12:49 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 27 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, северный ветер.

Как сообщили Trend в пятницу в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 12-16° тепла, днем - 22-27° тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 65-75%, днем - 45-55%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможен град, местами туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха составит ночью 11-16° тепла, днем - 22-27° тепла, в горах ночью от 3-8° тепла, днем - 8-13° тепла.

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