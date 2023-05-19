Баку для меня второй дом – гимнастка из Венгрии

БАКУ /Trend/ - Не первый раз участвую в соревнованиях, организованных в Национальной арене гимнастики, и могу сказать, что Баку для меня второй дом, мне здесь комфортно.

Об этом в пятницу сказала Trend спортсменка из Венгрии Фанни Пигницки после выступления в квалификации чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку.

"Сегодня, выступая с булавами, допустила некоторые ошибки, сказалась небольшая усталость. По итогам вчерашней квалификации прошла в два финала. О результатах узнала вечером, до этого не могла уснуть, переживала. Была рада пройти в оба финала. Уверена, что отдохнув, смогу представить лучшее выступление", - отметила она.

Фанни Пигницки подчеркнула, что организаторы чемпионата Европы создают условия для гимнасток не только во время соревнований, но и до старта.

"В зале большие ковры, могут тренироваться несколько гимнасток, это удобно, никто никому не мешает. Есть возможность провести тренировки до начала соревнований", - сказала она.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Напомним, что в ходе первого дня чемпионата Европы юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой завоевала две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами.