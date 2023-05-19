БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 211 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 56, вторую - 130, три и более - 22, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 3 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 963 811. Первую дозу вакцины получили 5 411 187 вторую - 4 883 154, три и более - 3 403 269, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 201 человек.