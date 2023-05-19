Оформление Национальной арены гимнастики на ЧЕ в Баку задает особую атмосферу соревнованиям - Милена Балдассарри

БАКУ /Trend/ - Оформление Национальной арены гимнастики на чемпионате Европы задает особую атмосферу соревнованиям.

Об этом в пятницу сказала Trend спортсменка из Италии Милена Балдассарри после выступления в квалификации чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку.

"В Баку мне очень нравится, много раз выступала здесь, и каждый раз организация соревнований безупречная. Сейчас интересно оформлен зал Национальной арены гимнастики, красный цвет придает особую энергию. Сразу вспоминается кинофестиваль в Венеции, гостьей которого я была", - отметила Балдассарри.

На чемпионате Европы в Баку итальянская грация выступает в упражнении с лентой.

"Люблю выполнять программу полностью, но на прошлом Кубке мира показала не совсем хороший результат, а еще была небольшая травма. С тренерами решили, что на чемпионате Европы выступлю только в одном упражнении. Довольна тем, как сегодня выступила, я усиленно тренировалась последние недели", - сказала она.

Милена Балдассарри рассказала, что программу с лентой выполняет под композицию, которая имеет глубокий смысл.

"Эту программу посвящаю памяти девочки, которая занималась гимнастикой в моем городе, ее, к сожалению, уже нет с нами", - добавила итальянская гимнастка.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

В ходе первого дня чемпионата Европы юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой завоевала две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами.