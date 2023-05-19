Чемпионат Европы в Баку: финалистки в упражнениях с лентой, булавами и в многоборье

БАКУ /Trend/ - В ходе третьего соревновательного дня 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку определились финалистки среди гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, сообщает в пятницу Trend.

Финалистки определились в программе упражнений с лентой и булавами, а также в многоборье.

В финал упражнений с булавами прошли - Дарья Варфоломеев (Германия, 31.900 балла), Боряна Калейн (Болгария, 31.150 балла), Зохра Агамирова (Азербайджан, 31.050 балла), София Раффаэли (Италия, 30.750 балла), Виктория Оноприенко (Украина, 30.300 балла), Екатерина Веденеева (Словения, 30.200 балла), Александра Аджурджукулезе (Италия, 29.850 балла) и Панагиота Литра (Греция, 29.850 балла).

В финал упражнений с лентой прошли - Виктория Оноприенко (Украина, 32.050 балла), Дарья Варфоломеев (Германия, 31.400 балла), Екатерина Веденеева (Словения, 31.150 балла), Ева Брезалиева (Болгария, 31.000 балла), Ади Ася Кац (Израиль, 30.900 балла), Даниэла Муниц (Израиль, 30.800 балла), Милена Балдассарри (Италия, 30.500 балла), Стиляна Николова (Болгария, 30.400 балла).

В финал многоборья прошли - Стиляна Николова (Болгария, 97.850 балла), Боряна Калейн (Болгария, 97.850 балла), Дарья Варфоломеев (Германия, 96.950 балла), Виктория Оноприенко (Украина, 96.900 балла), Зохра Агамирова (Азербайджан, 95.750 балла), София Раффаэли (Италия, 95.650 балла), Ади Ася Кац (Израиль, 94.150 балла), Екатерина Веденеева (Словения, 93.100 балла), Фанни Пигницки (Венгрия, 93.000 балла), Панагиота Литра (Греция, 92.150 балла), Альба Баутиста (Испания, 92.050 балла), Полина Березина (Испания, 91.650 балла), Даниэла Муниц (Израиль, 90.900 балла), Полина Карика (Украина, 90.800 балла), Маргарита Колосов (Германия, 90.700 балла), Аннализе Драган (Румыния, 90.650 балла), Александра Аджурджукулезе (Италия, 90.100 балла), Мелль Миллет (Франция, 87.050 балла), Эмилия Хайхель (Польша, 86.600 балла), Элен Карбанов (Франция, 86.300 балла), Эмми Пиироинен (Финляндия, 85.100 балла), Ханна Панна Вайснер (Венгрия, 85.000 балла), Эстер Крейцман (Эстония, 84.900 балла), Андрея Вердес (Румыния, 83.950 балла).

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

В ходе первого дня чемпионата Европы юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой завоевала две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами.