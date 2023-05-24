В Зангилане и Джебраиле начнутся поиски останков лиц, пропавших без вести в период 1-й Карабахской войны - Акиф Гулиев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Зангилане и Джебраиле начнутся поиски останков лиц, пропавших без вести в период 1-й Карабахской войны.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам ученый секретарь Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Акиф Гулиев.

Он сказал, что в рамках работ, проводимых с 3 мая, проводятся лабораторные исследования останков, обнаруженных в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района.

"Зафиксировано около 4 тысяч пропавших без вести, и в связи с этим у 15 тысяч человек были взяты соответствующие генетические анализы. На их основании обнаруженные останки будут идентифицироваться. В настоящее время в связи с минной опасностью на территории, где будут проведены поиски останков, ведутся работы по разминированию. Мы продолжим поиски по завершении этих работ. Снова будут проведены поиски в Физули, а затем и в Джабраиле и Зангилане", - сказал Гулиев.

Отметим, что в Баку проходит первая международная конференция "Судебная археология и судебная антропология: гуманитарные приложения". Конференция организована совместно Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана, Институтом археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Международным комитетом Красного Креста (МККК). Основной темой обсуждения конференции являются люди, пропавшие без вести в период 1-й Карабахской войны.