Назначен глава аппарата миннауки и образования Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Метин Керимли назначен руководителем аппарата министерства науки и образования Азербайджана.

Как сообщили Trend в среду в министерстве, в 1999 году Метин Керимли окончил факультет международных отношений Бакинского государственного университета. Получил междисциплинарный диплом по европейским наукам Страсбургского университета, имеет степень магистра по европейским наукам (2001-2002 гг.). В 2012 году окончил Гарвардский университет со степенью магистра государственного управления.

Метин Керимли был вице-президентом Национального совета молодежных организаций Азербайджана, офицером по партнерству в Международном секретариате Управления оборонной политики и планирования НАТО, вторым секретарем представительства Азербайджана при НАТО. Кроме того, он занимал различные должности в министерствах иностранных дел и налогов. В 2014-2020 годах был заместителем министра труда и социальной защиты населения, с января 2020 года - директором офиса по странам Тихоокеанского бассейна Международной организации труда.

Владеет английским, французским, русским и испанским языками.

Женат, имеет 3 детей.