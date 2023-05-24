Старший преподаватель Бакинской высшей школы нефти Айгюль Мусаева выбрана «Ментором года» (ФОТО)

Старший преподаватель кафедры «Инженерия по автоматизации процессов» Бакинской высшей школы нефти SOCAR Айгюль Мусаева стала одной из победительниц премии «Женщины Азербайджана в ИТ» (AWITA).

Жюри, состоящее из видных деятелей технологической отрасли и общественных деятелей, объявило ее победительницей в номинации «Ментор года».

AWITA - это ежегодное мероприятие, направленное на популяризацию сферы ИТ среди девушек и демонстрацию достижений девушек в области технологий и инноваций. Ее задача – представить миру талантливых и заслуженных девушек в сфере технологий и вдохновить следующее поколение профессионалов в области технологий.