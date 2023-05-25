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Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла

Общество Материалы 25 мая 2023 12:59 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможны осадки, туман, северо-восточный ветер сменится вечером юго-восточным.

Как сообщили Trend в четверг в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 16-21°, днем - 25-30° тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 65-75%.

В северных и западных районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможен град. Местами туман, усиливающийся временами восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем - 30-35° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем - 15-20° тепла.

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