Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможны осадки, туман, северо-восточный ветер сменится вечером юго-восточным.

Как сообщили Trend в четверг в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 16-21°, днем - 25-30° тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 65-75%.

В северных и западных районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможен град. Местами туман, усиливающийся временами восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем - 30-35° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем - 15-20° тепла.